Neil Young staakt rechtszaak tegen Donald Trump

In juni waren tijdens een rally in Tulsa Youngs liedjes Rockin' In The Free World en Devil's Sidewalk te horen. Op Twitter liet de zanger, een tegenstander van de Amerikaanse president, weten daar niet van gediend te zijn.

Young besloot in augustus stappen te ondernemen. ,,De aanklager kan het niet toelaten dat zijn muziek als 'themalied' wordt gebruikt voor een verdeeldheid zaaiende, on-Amerikaanse campagne die onwetendheid en haat promoot’’, stond te lezen in de rechtbankdocumenten.