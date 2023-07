Nena bij verlaten van rechtbank bij zaak Thijs Römer: ‘Wat mij betreft rot die weg’

Römer wordt ervan verdacht zich tussen 2015 en 2017 schuldig te hebben gemaakt aan onlinezedendelicten met drie meisjes die destijds minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdagmiddag een werkstraf van 240 uur en één dag cel (90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk) tegen hem.

Nena uit het Drentse Eelderwolde is één van die drie meisjes. Ze was vrijdag aanwezig in de rechtszaal, maar vertrok eerder. ‘Dank je wel voor alle lieve berichten! Ik lees het allemaal en zal op een later moment er op reageren!’, schrijft ze op Instagram. ‘Voor ieder ander slachtoffer van wat dan ook: je staat er niet alleen voor!’

Voor de camera’s van RTL Boulevard vertelde Nena dat ze ‘opgelucht’ is. ,,Stiekem ben ik ook wel een beetje trots. Nu ik mijn spreekrecht heb gedaan en nu dit is geweest en ik er een punt achter kan zetten. Het ging mij erom dat ik mijn zegje kon doen, dat hij dat aanhoorde en dat ik hem in zijn ogen aan kon kijken.”

Emotioneel relaas

De vrouw maakte dinsdag in de rechtszaal gebruik van haar spreekrecht. In een emotioneel relaas vertelde ze onder meer ‘als je voelt, dan heel je’. ,,Inmiddels voel ik al zeven jaar, maar ben ik nog steeds niet geheeld. En ik denk dat ik nooit honderd procent ga helen.” Omdat ze vlak achter Römer in de zaal zat, had zij verzocht of de acteur zich tijdens het voorlezen van haar slachtofferverklaring naar haar om wilde draaien. Daar gaf hij gehoor aan. Ze sprak hem toe: ,,Je hebt misbruik van mij gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed. Mijn seksualiteit is door jou gevormd. Ik dacht dat het normaal was om foto’s en filmpjes te sturen.”

De woorden van Römer in de rechtszaal deden Nena niets. ,,Hij vertelt veel, maar hij zegt niks. Ik zeg altijd: ‘sorry doet de boodschappen niet’. Dus daar heb ik niet zoveel aan.” De strafmaat maakt haar niet zoveel uit. ,,Het ging mij er vooral om dat wij geloofd werden. Wat mij betreft rot hij ergens weg, dat kan mij niet schelen. Hij krijgt zijn straf wel die hij verdient.”

De rechtbank doet uitspraak op 8 augustus om 13.00 uur. Lees hier terug wat er in de zaak van Thijs Römer allemaal besproken werd in de rechtszaal.

