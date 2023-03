Nergens kreeg ik ook maar één seconde het idee dat Dionne Stax geïnteresseerd is in de mensen in Scandinavië

Jandino over cancelen gastles na betwisten maanlan­ding: ‘Zal altijd mening blijven uitdragen’

Jandino Asporaat zal altijd zijn mening blijven uitdragen. Dat zegt hij in reactie op dat zijn gastles op een Arnhemse school is gecanceld nadat hij in twee podcasts afgelopen weekend vraagtekens zette bij 9/11 en de maanlanding. ‘Als gek zijn betekent: altijd spreken vanuit je hart - niet blindelings met de massa meelopen - dan is gek zijn zo gek nog niet.’