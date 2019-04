Net gescheiden Amanda laat het breed hangen en Beertje zit voor paal

‘Beau van Erven Dorens gaat opvolger RTL Late Night presente­ren’

13:16 Beau van Erven Dorens gaat bij RTL 4 een late night talkshow presenteren. Dat heeft RTL-baas Sven Sauvé vandaag laten doorschemeren in het NPO Radio 1-programma 1 op 1 met Sven Kockelmann. Volgens Sauvé is hij met de presentator in gesprek. Na de uitzending zou Peter van der Vorst, de nieuwe programmadirecteur van de zender, echter per sms hebben gemeld dat de deal met Beau net rond is. RTL heeft dat laatste nog niet bevestigd.