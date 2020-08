Netflix biedt excuses aan voor ‘ongepaste’ poster van film Cuties

De film gaat over een 11-jarig meisje dat zich tegen haar familie keert en zich bij een twerking-dansgroep aansluit. Op promotiemateriaal van Netflix waren vier jonge meisjes te zien met korte broekjes en blote buik, iets dat veel mensen niet vonden kunnen. ‘Misselijkmakend, verontrustend en ziek’ waren een aantal van de reacties op de filmposter.



‘Het spijt ons ontzettend voor het ongepaste promotiemateriaal dat we gebruikt hebben voor Cuties’, laat Netflix in een reactie op Twitter weten. ‘Het was niet oké en het was ook niet representatief voor deze Franse film die een award heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet.’



Volgens veel ondertekenaars van de petitie is het echter niet genoeg dat Netflix alleen de poster van de film - die op 9 september wereldwijd in première gaat - heeft aangepast. Zij roepen op om de hele film van het platform te verwijderen, maar dat ziet de streamingdienst vooralsnog niet zitten.