Netflix deelt nieuwe trailer You: niet langer de jager, maar de prooi

Alex Klaasen gaat volgend seizoen weer het theater in met een solovoorstelling. No ponies, zoals de show heet, is het eerste grote soloprogramma van Klaasen sinds zijn solodebuut Eindelijk alleen in 2009. Deze voorstelling werd bekroond met de Neerlands Hoop, de prijs voor het meest veelbelovende cabarettalent van dat seizoen.

12:08