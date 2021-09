Netflix- en The Wire-ster Michael K. Williams (54) dood aangetroffen in appartement

Prijzen

De acteur brak door bij het grote publiek met zijn rol van Omar Little in The Wire . In Boardwalk Empire speelde hij de rol van Chalky White.

Ook was hij te zien in de prijswinnende Netflix-serie When They See Us en in grote films als 12 Years a Slave, The Road en Inherent Vice. Williams won veel prijzen voor zijn acteerwerk. Hij werd in totaal vijf keer genomineerd voor een Emmy Award.