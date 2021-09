Netflix-hit Sex Education krijgt eigen pop-up in Rotterdam met ‘sexperts’ en vulva-cupcakes

Bovendien worden talks georganiseerd over bijvoorbeeld gender, non-binariteit en het belang van veilige plekken voor de lhbti+-gemeenschap. Met de dresscode ‘come as you are’ is iedereen van 17 tot en met 26 september van 11:00 tot 19:00 uur welkom in The Wow aan Weena 750 in Rotterdam. Alleen op 20 en 21 september is de pop-up gesloten.