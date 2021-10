Netflix komt met spin-off van That '70s Show

In de nieuwe serie pakken Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp, die Red Forman en Kitty Forman speelden in That 70's Show , hun rol weer op. De producers hopen ook andere bekende namen uit de originele serie te strikken voor een gastrol, melden Amerikaanse media. That ‘90s Show speelt zich af in 1995 en draait om Leia Forman, de dochter van Eric en Donna, die haar grootouders (Smith en Rupp) bezoekt.

That 70's Show was in 1998 voor het eerst op televisie. Van de serie, over een groep tieners die opgroeiden in een stadje in Wisconsin, zijn in totaal acht seizoenen gemaakt. Onder meer Ashton Kutcher, Mila Kunis, Wilder Valderrama en Laura Prepon beleefden hun doorbraak dankzij de serie.