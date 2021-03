Netflix kondigt onverwachts nieuwe afleveringen Lucifer aan

Noteer het alvast in je agenda, vanaf 28 mei kunnen we kijken naar nieuwe afleveringen van Lucifer, dit in seizoen 5B. In het eerste deel van dit seizoen maakten we kennis met Lucifers kwaadaardige tweelingbroer, Michael.



Er werd lang gedacht dat seizoen 5 het laatste deel zou zijn, maar Netflix besloot de serie toch nog wat op te rekken. Zij bestelden nog een zesde en meteen ook laatste seizoen voor de populaire serie. Toch moeten fans niet te vroeg juichen, in dit laatste seizoen zullen er minder afleveringen te bekijken zijn dan bij de vorige seizoenen.