Netflix lanceert trailer van vierde seizoen La Casa de Papel

In de teaser die vandaag is verschenen is te zien hoe Tokio, Lisboa, El Profesor, Berlin en Nairobi wederom voorbereidingen treffen voor een overval. Dat loopt echter niet zoals ze voor ogen hadden, zo wordt al snel duidelijk uit de beelden. Ook is Berlin, die in het vorige seizoen eigenlijk om het leven kwam, weer te zien. Fans vragen zich af of het om een flashback gaat of dat Berlin op mysterieuze wijze terugkeert in de serie.



In het derde seizoen was te zien hoe de bendeleden naar een tropisch oord gingen om daar te vluchten voor alle chaos die ze hadden veroorzaakt. Dat zonnige uitje liep snel uit de hand, waardoor aan hun vakantie noodgedwongen een einde kwam. De eerste twee delen van de serie gaan over een grote overval op een Spaanse bank.