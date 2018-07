Netflix maakt misdaadserie over psycholoog Sigmund Freud

video Twee kratten vol met zonnebrand en veel water drinken op warm We Are Electric in Liempde

17:21 LIEMPDE - Een grote fles zonnebrand hebben ze mee. ,,En we doen het rustig aan met alcohol", zegt Iris Vleij uit Vlaardingen. Ze is zojuist gearriveerd op een snikheet landgoed Velder in Liempde voor We Are Electric.