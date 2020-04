Netflix Nederland plaatst verguisde Tiger King-epiloog eerder

Netflix meldde eerder dat de extra episode pas woensdag met ondertiteling te zien zou zijn. De napraatshow werd zondag al in de VS gelanceerd. De commentaren zijn vernietigend. ,,Niemand houdt van de nieuwe aflevering", vat Forbes de kritieken samen.



In de aftershow praat komiek Joel McHale met een paar opvallende personages uit Tiger King, zoals dierentuinmedewerker Erik Cowie, eenarmige transgender Saff en John Finley, de ex-echtgenoot van hoofdpersoon Joe Exotic.



Tiger King ontpopte zich de afgelopen weken tot dé grote nieuwe hype van streamingdienst Netflix. In vrijwel alle landen ter wereld staat de film bovenaan de lijst met best bekeken programma's van Netflix. Ook in Nederland prijkt Tiger King inmiddels doorlopend in de top 3 van best bekeken programma's.