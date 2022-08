Netflix schrapt komedieserie met Anna Drijver en Elise Schaap

Dolf Jansen reageert via brief op ophef na optreden Uitmarkt

Dolf Jansen heeft vandaag via een brief gereageerd op de ophef die online is ontstaan na zijn optreden bij de Uitmarkt gisteren in Amsterdam. Tijdens het optreden schreef hij verschillende problemen toe aan de boeren, wat werd gefilmd en op Twitter werd geplaatst. ‘Jullie vele boze reacties laten zien dat er wat verwarring bestaat over wat satire is’, schrijft Jansen in de brief, die hij deelt op Twitter.

28 augustus