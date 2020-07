Netflix schrapt Turkse serie nadat overheid protesteert tegen lhbti-personage

De showrunner van If Only noemt het ‘zeer beangstigend’ dat de Turkse overheid om deze reden geen toestemming geeft om de serie op te nemen. If Only zou wel gedraaid kunnen worden als het lhbt-personage geschrapt zou worden, maar dit weigert Netflix. De streamingdienst profileert zichzelf al langer als bedrijf dat diversiteit heel hoog in het vaandel heeft staan, maar geeft regelmatig toe aan druk van landen waar lhbti-rechten niet gegarandeerd zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld door voor die landen speciale versies van series of films zonder bepaalde verhaallijnen te creëren, of bepaalde producten in die landen niet te tonen als mensen ernaar zoeken.