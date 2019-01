Netflix scoort met moorddocu's: 'Hunkering naar diepgang’

Filmmaker Beri Shalmashi beaamt dat: ,,Met de komst van fast video, zoals vlogs en andere youtubevideos, komt ook de behoefte aan hoogwaardige content terug. Een filmische documentaire biedt een intensievere kijkervaring dan pulp, die we ook allemaal graag kijken.”



Afgezien van de inhoud, speelt volgens Shalmashi het vermaakgehalte van veel docuseries een rol. ,,Veel documentaireseries kijken als een echte thriller. Wild Wild Country van Netflix bijvoorbeeld, is door de snelle montage en dramatische muziek heel spannend. En een echt verhaal is meeslepender dan fictie.’’



Populair zijn vooral de ‘binge-docu’s’, die zijn meer verhalend met een focus op beeldreserach, constateert Thomas Elsaesser, hoogleraar film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Door de komst van sociale media en reality-televisie zijn de grenzen tussen privé en publiek vrijwel helemaal verdwenen’’, stelt Elsaesser. ,,De hang naar documentaires is een uitbreiding van deze interesse in echte levens.’’



Elsaesser wijst op de populariteit van echte verhalen, die bijvoorbeeld over moordzaken met bizarre plotwendingen gaan, zoals Making a Murderer, The Jinx, The People v. O. J. Simpson en Netflix’ nieuwste troef: Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes.