‘Netflix-serie Halston schuwt rauwe homoseks niet’

Podcast,,Halston is een Ryan Murphy-serie en dan weet je het wel: binnen vijf minuten wordt er heel wat afgeketst’’, aldus Charlene Heezen van de podcast Bingewatchers. In de serie van Netflix volg je Ewan McGregor als modeontwerper Halston, die in de jaren 70 en 80 zeer populair was. De serie speelt zich af in het New York van die tijd, met veel drugs en veel seks.