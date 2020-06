Netflix steekt vijf miljoen in Afro-Amerikaanse jeugd

,,Als je racisme en onrechtvaardigheid wil aanpakken, moet je langetermijnmogelijkheden creëren voor de zwarte gemeenschap’’, liet CEO Reed Hastings maandag weten in een persverklaring. ,,Onze grootste rol is het financieren en vertonen van belangrijke content als When They See Us. Daarnaast steken we 5 miljoen in non-profits die zich inzetten voor zwarte makers, zwarte jeugd en zwarte ondernemers.’’