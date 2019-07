Netflix verrast met Big Bang Theory en The Fresh Prince of Bel-Air

The Big Bang Theory is een van de succesvolste sitcoms ooit. Onlangs werd het twaalfde en laatste seizoen van de reeks, die draait om de vrienden Sheldon, Leonard, Raj en Howard, uitgezonden. In de serie worden de hoofdrolspelers die een voorliefde hebben voor wiskunde en fysica gevolgd. Zij weten voor vrijwel elke probleem een oplossing, behalve op sociaal vlak. Als de blonde, maar niet al te slimme Penny naast Leonard komt wonen, volgen er hilarische maar ongemakkelijke situaties.



The Fresh Prince of Bel Air is een al wat oudere serie. Tussen 1990 en 1996 werd Will Smith ongekend populair in de hoofdrol van die reeks. De belevingen van de familie Banks werden door miljoenen mensen gevolgd en een ware culthit. Alle seizoenen zijn nu te zien op Netflix.