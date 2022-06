Netflix verwijdert Charlie’s Angels, xXx: The Return of Xander Cage en 24 andere titels

Charlie’s Angels

Nathalie (Cameron Diaz), Alex (Lucy Liu) en Dylan (Drew Barrymore) zijn drie stoere privé-detectives in dienst van de onzichtbare Charlie. Ze hebben de opdracht gekregen om de ontvoerde Eric Knox (Sam Rockwell) te bevrijden. Hij heeft een systeem ontworpen waarmee je mensen kunt identificeren aan de hand van hun stem. Wanneer dit in verkeerde handen dreigt te belanden, kan Charlie in gevaar komen. De vrouwen doen er alles aan om dit te voorkomen.