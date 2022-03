Netflix verwijdert Now You See Me, South Park en 15 andere titels

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnt onder andere de film Now You See Me .

Now You See Me

J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Jack Wilder (Dave Franco), Merritt McKinney (Woody Harrelson) en Hanley Reeves (Isla Fisher) beroven in het bijzijn van het publiek virtueel een bank in Parijs. Als de volgende dag blijkt dat de bank echt daadwerkelijk beroofd is, worden de vier illusionisten in een klap wereldberoemd.

Nog meer grote producties

Naast Now You See Me wordt ook 1917 van Netflix verwijderd. Deze oorlogsfilm won in 2020 meerdere Oscars. Ook de animatieserie South Park verdwijnt deze week van Netflix.

Hieronder een overzicht van wanneer welke films en series verwijderd worden:

