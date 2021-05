Netflix verwijdert The Vampire Diaries en vier andere titels

BBC-journalist heeft spijt, maar denkt niet dat hij Lady Di pijn heeft gedaan

23 mei Journalist Martin Bashir betreurt de wijze waarop hij een interview met de Britse prinses Diana had versierd en excuseert zich bij haar zonen William en Harry. ,,Maar ik heb Diana nooit pijn willen doen, en ik denk niet dat we dat gedaan hebben’’, zegt hij in The Sunday Times.