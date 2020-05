Netflix, YouTube en HBO steunen Black Lives Matter-beweging

William en Catherine willen artikel over ‘luie’ hertogin van internet hebben

17:02 Kensington Palace dreigt met juridische stappen als glamourblad Tatler een groot verhaal over Catherine niet van het internet haalt. Begin deze week had het kantoor van William en Catherine, de hertog en hertogin van Cambridge, al de ongebruikelijk stap genomen om een verklaring uit te geven over het gewraakte artikel over ‘Catherine the Great’.