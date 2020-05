Niall Horan stelt fans teleur: er komt geen One Direction-reünie

,,We hebben er amper over gepraat", zegt Horan in het radioprogramma Smallzy's Surgery. ,,We hebben gekeken of we iets hadden liggen om uit te brengen, maar dat bleek niet zo te zijn.” De band zou in juli tien jaar geleden zijn opgericht. Liam Payne gaf toe dat er wel plannen zijn om iets te doen omtrent dat jubileum. Daardoor gingen de geruchten dat de band weer bij elkaar zou komen om dit te vieren.

Solo

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan en Louis Tomlinson werden in 2010 enorm populair door hun deelname aan de Britse X-Factor. Ze scoorden diverse hits als What Makes You Beautiful, Best Song Ever en Story of my Life. Malik besloot in 2015 uit de band te stappen. Een jaar later gingen de overige vier leden met wisselend succes ook solo.