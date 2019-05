Nick Carter en vrouw kondigen komst tweede kindje aan

Op de foto die de 39-jarige zanger deelt, is zijn vrouw Lauren te zien met een enorme babybuik. Hun zoontje Odin geeft zijn moeder een kus op haar hoogzwangere lichaamsdeel. De twee hebben het nieuws hoogstwaarschijnlijk al die tijd bewust verborgen gehouden. Dat zou te maken kunnen hebben met een gebeurtenis van vorig jaar: toen kreeg Carters vrouw na een zwangerschap van zes maanden een miskraam.



Fans van de Amerikaan zijn door het dolle heen nu hun grote idool het blijde nieuws bekend heeft gemaakt. ‘Wat geweldig voor jullie. Gefeliciteerd!’ en ‘Yay, ik ben dolgelukkig met dit nieuws. Jullie gezinnetje gaat groeien!’', is een greep uit de reacties.



Gisteravond stonden de Backstreet Boys in een uitverkocht Ziggo Dome. Journalist Ellen van Gaalen schreef daar eergisteren over: ,,Dus morgenmiddag, in de rij voor de Ziggo Dome, voel ik me weer even zestien. Gaan de ellebogen stiekempjes ietsjes opzij om langs de dames voor me te glippen.”