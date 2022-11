Nick Carter in tranen tijdens optreden na dood jongere broer

Nick Carter heeft gisteren met een emotioneel bericht gereageerd op de dood van zijn jongere broertje Aaron, die zaterdag thuis in Lancaster levenloos werd aangetroffen in zijn badkamer. Gisteravond hield hij het niet droog tijdens zijn optreden met de Backstreet Boys in Londen.

De zanger werd emotioneel tijdens het nummer Show Me The Meaning of Being Lonely en kon zijn deel niet afmaken. Hij werd op het podium getroost door zijn bandleden, waarna even later een eerbetoon aan Aaron volgde. ,,We zijn hier vanavond met een zwaar gemoed, omdat we gisteren een van onze familieleden zijn verloren”, zei Kevin Richardson tegen de fans. ,,We danken jullie voor al jullie liefde en steun.”

Eerder reageerde Nick op Instagram al met een emotioneel bericht op de dood van zijn jongere broer. De Backstreet Boys-zanger deelde een aantal oude foto’s van hem en Aaron. ,,Mijn hart is gebroken. Ook al hadden mijn broer en ik een ingewikkelde relatie, mijn liefde voor hem is nooit weggegaan”, schrijft Nick (42) bij zijn bericht. ,,Ik heb altijd de hoop gehouden dat hij ooit een keer gezond wilde gaan leven en uiteindelijk de hulp zou vinden die hij zo hard nodig had.”

,,Soms willen we iets of iemand de schuld geven na een verlies als dit. Maar de waarheid is dat verslaving en mentale problemen de echte boosdoeners zijn”, schrijft de zanger over de problemen waar zijn broertje de laatste jaren mee kampte. ,,Maar ik zal mijn broer ontzettend hard missen.”

,,Nu krijg je eindelijk de kans op dat beetje rust dat je hier op aarde nooit kon vinden”, besluit Nick voordat hij zich aan een hogere macht richt. ,,God, zorg alsjeblieft goed voor mijn broertje.”

Schizofrenie

Carter werd in navolging van oudere broer Nick beroemd in de jaren 90. Al heeft hij zijn hele muzikale carrière moeten opboksen tegen zijn broer. Die was lid van de succesvolle Amerikaanse boyband Backstreet Boys. In 1997 mocht hij met zijn band The Jets optreden in het voorprogramma van de toen mateloos populaire groep. Dat leverde hem een platencontract op

Op persoonlijk vlak verging het hem echter minder. In de laatste jaren van zijn leven kwam Aaron alleen nog in het nieuws vanwege schandalen. Zijn relaties met Hilary Duff en Lindsay Lohan bleken voer voor de roddelbladen en ook kwam hij regelmatig in aanraking met Justitie.

In september 2019 maakte hij bekend gediagnosticeerd te zijn met schizofrenie, last te hebben van angstaanvallen en manisch-depressief te zijn.

