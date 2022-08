Nick & Simon doen vijfde show in Rotterdam Ahoy

Nieuwe single van Britney Spears met Elton John vanaf vandaag te beluiste­ren

Elton John heeft Britney Spears tijdens het maken van hun nieuwe plaat Hold Me Closer geprobeerd het vertrouwen te geven dat mensen echt van haar houden en dat alles goed komt na haar ‘traumatische tijd’. Dat zegt de 75-jarige zanger in gesprek met The Guardian. John en de 40-jarige Spears brachten vannacht samen een nummer uit.

26 augustus