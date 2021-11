Nick en Simon interviewen Björn Ulvaeus van ABBA

foto RTL Nieuws-ge­zicht Fons Lambie en verloofde Emma verwelko­men zoon, nota bene om half acht

Fons Lambie (33), bekend als politiek verslaggever van RTL Nieuws, is deze week vader geworden. Dat gebeurde afgelopen maandag even voor 19.30 uur, precies het tijdstip waarop hij normaal vaak op tv is bij RTL 4. ‘Het beste nieuws komt altijd om half acht’, grapt hij op Instagram.

4 november