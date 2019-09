Nicki Minaj heeft spijt van 'abrupte afscheidstweet'

Dirigent Bernard Haitink (90) voor de allerlaat­ste keer op de bok

4:43 Dirigent Bernard Haitink staat vrijdagavond in het Zwitserse Luzern voor de allerlaatste keer op de bok. De 90-jarige liet eerder dit jaar via de Volkskrant weten zijn baton stilletjes weg te willen leggen.,,Ik heb geen zin in al die officiële afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren’’, verklaarde de maestro toen.