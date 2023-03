Nico verkoopt kasteel van 11 kilo puur zilver op tv uit angst voor inbraak: ‘Wil dit niet langer in huis hebben’

Marijn de Vries overdon­derd door steun na column over wangedrag bij NOS Sport

Marijn de Vries is dankbaar voor de grote hoeveelheid reacties die zij naar aanleiding van haar column in het NRC heeft ontvangen. In de column van vrijdag schreef de journalist en oud-wielrenster over haar eigen ervaringen met wangedrag bij NOS Sport.