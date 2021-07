Nicolette en Bas vieren jubileum en Laura is trots op babybuik

Nieuwe liefde van Bridget Maasland heeft haar ouders ontmoet

2 juli Het was niet helemaal de bedoeling, maar de kersverse vriend van Bridget Maasland heeft haar ouders al ontmoet. ,,Mijn moeder stond in een keer in mijn huis toen hij er ook was”, onthult de presentatrice in haar nieuwste Chickchat-podcast.