Nicolette gaat naar verjaardag in trouwjurk en Bram maakt indruk op bijzondere manier

MET VIDEO Marieke Elsinga slaat vakantie in warm Italië over: ‘Beter idee met die zwangere buik’

Ze heeft een roerig jaar achter de rug en is ook nog eens in verwachting van haar eerste kindje. Maar zich druk maken om het combineren van haar carrière met een kleine koter, is niets voor de nuchtere Marieke Elsinga. Bovendien staat haar eerst een vakantie in Scandinavië te wachten. ,,Meestal gaan we naar Zuid-Europa, maar nu het overal zo warm is leek het me met die zwangere buik toch een beter idee om ergens anders heen te gaan.”

22 juli