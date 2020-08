Nicolette Kluijver nog niet gescheiden van ex: ‘We zijn een modern family’

,,Wat zal ik zeggen, het is eigenlijk heel rustig vanaf het moment dat we dat nieuws naar buiten hebben gebracht’’, aldus Nicolette. ,,Er is weinig veranderd. De kinderen merken er ook niet zoveel van, want we zijn nog steeds goed met elkaar. We zijn zelfs nog als gezin op vakantie geweest. De kinderen blijven ook gewoon in de boerderij wonen. Joost en ik wisselen elkaar af en wonen dan tijdelijk op een andere locatie in de buurt.”



Kluijver benadrukt dat ze nog steeds een gezin vormt met haar man en kinderen, ‘een modern family’. De breuk begon als het ware toen Nicolette kanker kreeg. ,,In zo'n heftige situatie kun je elkaar óf heel stevig vasthouden óf je raakt elkaar kwijt. Dat laatste is gebeurd, we zijn elkaar gewoon kwijtgeraakt."



Kluijver en Staudt hebben samen drie kinderen: Isabella van zeven en Ana-Sofia en Jesse van vijf.