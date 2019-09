Nicolette Kluijver weer thuis na operatie aan blinde darm

Spanje wil grote artiest sturen naar Songfesti­val in Nederland

15:53 Zien we komend jaar Julio Iglesias, Enrique Iglesias of Álvaro Soler (die van al die zomerhits) in mei optreden in Ahoy? Als het aan de Spaanse omroep RTVE ligt wel. Die heeft de voorrondes voor het Eurovisie Songfestival geschrapt en gaat vol voor een bekende artiest voor de volgende editie in Rotterdam.