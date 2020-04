Nicolette trakteert man op exclusief toiletartikel en Elise is klaar voor nieuwe imitatie

Noortje Herlaar heeft hoofdrol in derde deel Soof

14:46 Noortje Herlaar speelt een rol in het derde deel van Soof, dat eind dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien is. De actrice is te zien als een arts die in de levens van Soof en haar familie komt. Dat maken producenten KeyFilm en Millstreet Films bekend.