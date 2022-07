Nicolette van Dam en Bas Smit zeggen sorry na chaos bij evenement De Amsterdamse Zomer

Netflixserie Hanna van Vliet: ‘Anne+ was pure noodzaak, zien weinig genuanceer­de homoperso­na­ges op tv’

Actrice Hanna van Vliet uit de Netflixserie en -film Anne+ wordt meer en meer een rolmodel voor queers wereldwijd. Een voorbeeld dat ze zelf graag had willen zien toen ze jonger was. ‘Ik had alleen Pippi Langkous en Otje.’

