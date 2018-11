Nicolette veegt vloer aan met haters en Rik geeft Mollen-hint

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Nicolette Kluijver is alle negativiteit op social media even helemaal zat en toont een foto van haar litteken, dat ze overhield aan haar longkankeroperatie, om haar volgers te doen beseffen dat het leven kort is. ,,Lief voor elkaar zijn.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 6 Nov 2018 om 2:16 PST

Het gonst van de geruchten nu een nieuw seizoen van Wie is de Mol? op stapel staat. Volgens kersverse presentator Rik van de Westelaken moeten fans goed ‘om zich heen kijken'. Molloten vermoeden dat WIDM dit jaar opgenomen is in Colombia. Ook wordt gedacht dat uit de hint ‘bijna’ de naam van mogelijke kandidaat Najib (Amhali) is op te maken.

#somethingscoming #bijna #oefeningbaartkunst #kijkomjeheen #widm #widm19 Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 6 Nov 2018 om 3:59 PST

Bijna #widm #wieisdemol Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Nov 2018 om 2:19 PST

Rossana Kluivert kan zich geen fijnere manier voorstellen om wakker te worden: ze wordt getrakteerd op een dansje van haar zoon Shane.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@rossanakluivert) op 5 Nov 2018 om 22:51 PST

Doutzen Kroes trekt ‘gewoon’ een kanten body aan om naar bed te gaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 5 Nov 2018 om 12:22 PST

Christophe Haddad, voormalig GTST-acteur, gaat trouwen met oud-Miss Nederland Sanne de Regt. Het huwelijk staat gepland voor 2019.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Nov 2018 om 22:19 PST

De man die strooit met zelfbedachte tegeltjeswijsheden - zanger Marco Borsato - kan niet anders dan de dag beginnen met nog zo'n pareltje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 5 Nov 2018 om 23:47 PST

Lucy Woesthoff, de vrouw van voormalig Kane-voorman Dinand, deelt een schattig plaatje met haar man en twee van hun kinderen onder het mom: familiebedrijf 2.0.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lucywoesthoff_dromenjager) op 5 Nov 2018 om 12:36 PST

Maan is helemaal hip op haar panterprintscooter. Ze grapt dat ze het ‘beestje’ terugbrengt naar de dierentuin.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Nov 2018 om 9:34 PST

Tygo Gernandt heeft na zijn deelname aan Het Perfecte Plaatje de smaak te pakken. Op de set van Baantjer pakt hij even zijn camera op een foto te schieten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 6 Nov 2018 om 0:46 PST

Gordon komt in, vermoedelijk, Kaapstad z'n naam tegen op de gevel van een winkel in hardware en powertools en daar is hij uitermate trots op.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 5 Nov 2018 om 11:16 PST

Anna Speller is openhartig over een moeilijke periode in haar leven.