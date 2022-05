Nicolette zet schaar in lokken en Patricia hunkert naar de jaren 70

Netflix toont in VS waarschu­wing bij nieuw seizoen Stranger Things na schietpar­tij Texas

Netflix heeft in de nasleep van de dodelijke schietpartij op een basisschool in Texas eerder deze week een waarschuwing geplaatst bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de serie Stranger Things. De waarschuwing is alleen te zien voor kijkers in de Verenigde Staten, meldt entertainmentsite Variety.

27 mei