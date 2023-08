Niemand herkent Tourwinnaar Jan Janssen (83) in Slimste mens: ‘Ach, daar lig ik niet wakker van’

Kandidaat

Cabaretier Stefan Hendrikx maakte vrijdagavond zijn debuut in De slimste mens. Hij vertelde dat hij zich een beetje zorgen maakte over ChatGPT, de slimste chatbot ooit. Dit online zoekprogramma kent alle encyclopedieën van de wereld uit zijn hoofd, plus alle relevante stukken op internet, en zou weleens grappiger kunnen zijn dan menig cabaretier. Hendrikx testte de humor van ChatGPT uit en kreeg een flauw mopje over een stofzuiger op zijn scherm. Thank God, zijn baan was niet in gevaar. Hoewel? De cabaretier maakte zelf een paar middelmatige grappen in de uitzending. Een ging over ouderdom. Hendrikx: ,,Ik vond laatst mijn eerste grijze haar.. op mijn zak. Wat toch gek is. Ik ben geen oude lul, maar ik heb er blijkbaar wel een.’’

Maarten van Rossem werd helaas niet in beeld gebracht. Ik vroeg aan ChatGPT of hij de reactie van het jurylid alsnog kon samenvatten. De chatbot antwoordde geheel in stijl: ,,De grappen van Stefan Hendrikx zijn ongeveer net zo vermakelijk als een lezing over belastingwetten. Ik kan niet ontkennen dat ze een poging doen om een glimlach te ontlokken, zij het met wisselend succes. Laten we hopen dat zijn humor evolueert in iets wat we ooit ‘grappig’ kunnen noemen. Of misschien moeten we gewoon wachten tot de aarde plat wordt verklaard voordat we deze grappen kunnen begrijpen.” Daar moest ik dan wél hard om lachen.

Galerij

Chantal Janzen, Famke Janssen, Dolf Jansen. De galerijronde van deze week was doodsimpel: er werden acht mensen met de naam Jansen gezocht. Maar bij het zien van de foto van een wielrenner in een geel shirtje vielen de kandidaten stil. ,,Frappant’’, aldus Maarten van Rossem. Hoe was het mogelijk dat zij de oud-Tour-de-Francewinnaar Jan Janssen compleet waren vergeten? Hij pruttelde en sputterde nog een beetje na.

,,Ach, dat waren zeker van die jonge gastjes? Ik lig daar niet wakker van. Ik word ook regelmatig verward met Jan Raas. Die draagt ook een bril. Maar die zou ik niet willen zijn”, grapt Jan Janssen na een belletje van deze krant. De oud-wielrenner kijkt bijna elke avond De slimste mens. ,,Die Van Rossem is af en toe wel een azijnzeiker, maar ik stel het bijzonder op prijs dat hij het voor me opneemt. Geef dat maar aan hem door!”

Meedoen aan de tv-quiz ziet Janssen niet zitten. ,,Sportieve vragen, daar ben ik aardig in thuis, maar ze moeten niet beginnen over muziek. Ja, de Rolling Stones ken ik wel, maar verder... Ik ben nu 83. Ik heb geen alzheimer maar mijn geheugen laat me weleens in de steek.”

Maartens momentje

Normaal lichten we op deze plek een anekdote van beroepsmopperaar Maarten van Rossem uit, maar afgelopen week stal Philip Freriks de show. Hij vertelde hoe hij als 15-jarig ventje ging joyriden op een brommer en werd gepakt door de politie. Ook vervalste hij zijn perskaart, zodat hij na de wereldberoemde zege van Jan Janssen in 1968 hem als eerste kon feliciteren. Wie had dat gedacht! Janssen moet erom lachen. ,,Ik heb Philip een paar keer ontmoet, maar dit kan ik me niet meer herinneren.”

