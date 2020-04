Niemand wil meer naar dit Friese festival vanwege de crisis: 'We zijn sowieso al geld kwijt’

De kaartverkoop van alle festivals en concerten in Nederland is voor een groot deel stil komen te liggen. De organisatie van Dokk’em Open Air, een metalfestival in het Friese Dokkum, weet daarom nu al dat ze nooit voldoende bezoekers zullen trekken om uit de kosten te komen. ,,We roepen het kabinet op om het volledige festivalseizoen af te blazen”, klinkt het. De roep om vroegtijdig in te grijpen in de evenementensector zwelt hiermee nog verder aan.

Ondanks de aanhoudende coronacrisis worden er nog altijd nieuwe voorstellingen en concerten voor het najaar en begin van 2021 aangekondigd. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) bevestigt dat de verkoop van die shows niet zo goed verloopt als normaal. ,,Het hangt er ook vanaf hoe ver die shows in de toekomst liggen, maar wat ik zo opvang her en der denk ik niet dat daar nu veel op verkocht wordt”, zegt voorzitter Berend Schans.

‘Dit is een ander verhaal’

Het ligt in de lijn der verwachting dat het kabinet volgende week een streep zet door alle grote festivals in het zomerseizoen. Dokk’em Open Air, een festival waar jaarlijks enkele duizenden bezoekers op af komen, hoopt van ganser harte dat alle evenementen worden afgelast. ,,Het zit in ons aard om oplossingen te bedenken en zo lang mogelijk door te gaan, maar dit is een heel ander verhaal”, meldt een woordvoerder.

,,Enerzijds omdat iedereen wel aanvoelt dat er in de zomer nog geen normale situatie is en het niet verantwoord is om met zoveel mensen bijeen te komen. Anderzijds omdat de ticketverkoop sinds de ingevoerde maatregelen helemaal stil is gevallen. We gaan dit jaar dus nooit voldoende bezoekers trekken om uit de kosten te komen.” Als Dokk’em Open Air besluit zelf de stekker uit het evenement te trekken, dan wordt dit niet gedekt door de verzekering. ,,We staan daarom achter de oproep van Mojo. Ook omdat we onze bezoekers dan duidelijkheid kunnen geven.”

Geld kwijt

De gezondheid van die bezoekers staat voor Dokk’em Open Air op de eerste plaats. ,,Als je de virologen serieus neemt kun je concluderen dat het niet verantwoord is om evenementen waar veel mensen op een kluitje staan te organiseren.” Een annulering, wel of niet gedwongen, heeft voor het festival sowieso gevolgen.

,,Er zijn al kosten gemaakt, zoals marketing en andere organisatorische kosten. Dat geld zijn we sowieso kwijt. Verder financiële gevolgen kunnen we nu nog niet goed overzien. Of er volgend jaar weer een nieuwe editie is, is voor een groot deel afhankelijk van hoe we hier met z’n allen uitkomen.”