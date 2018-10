Nienke Plas: ‘Ik denk nooit: dit is te heftig’

'Michael Jackson wilde geheim agent James Bond worden'

7:41 Hoewel hij een van 's werelds grootste entertainers was, lukte het Michael Jackson niet om een bepaalde droom waar te maken. De in 2009 overleden superster had dolgraag op het witte doek willen schitteren als James Bond, zo vertelt talent agent Michael Ovitz in zijn zojuist verschenen biografie Who Is Michael Ovitz?