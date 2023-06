Niet Alex, maar Bob gaat op huizenjacht in Kopen zonder kijken: ‘Zijn mening is doorslaggevend’

De rollen zijn omgedraaid in de laatste aflevering van het zesde seizoen van Kopen zonder kijken. Niet makelaar Alex van Keulen ging in de uitzending van maandagavond op huizenjacht, maar bouwkundigde Bob Sikkes werd op pad gestuurd om met een budget van 355.000 euro de droomwoning van Ferdi en Karlijn te vinden. ,,Het budget in combinatie met de stad Zwolle, in de meest leuke wijken van Zwolle, dat is wel een probleem.‘’

Ferdi en Karlijn wonen met hun dochter Sare in een huurhuis in Zwolle. Het stel is al zes jaar lang op zoek naar een koopwoning, maar wegens omstandigheden en het niet durven maken van keuzes, wil de huizenjacht allesbehalve vlotten. Omdat het stel geen andere uitweg meer ziet, schrijven ze het team van Kopen zonder kijken aan. Met succes.

Ferdi en Karlijn zetten Van Keulen aan het werk. Met een budget van 355.000 euro moet hij in een kindvriendelijke wijk in Deventer, Zwolle of Olst-Wijhe een huis met drie slaapkamers, een zolder en een ruime tuin mét achterom zien te vinden. Van Keulen heeft al snel door dat Zwolle enorm in trek is bij huizenkopers, ondanks dat de eisen van Ferdi en Karlijn eigenlijk helemaal niet zo gek zijn. ,,Maar het budget in combinatie met de stad Zwolle, in de meest leuke wijken van Zwolle, dat is wél een probleem”, concludeert hij.

In de hoop te slagen besluit Van Keulen de rollen om te draaien. Niet hij, maar bouwkundige Bob Sikkes mag een eerste blik op interessante huizen werpen. ,,Zijn mening is echt doorslaggevend in dit geval. Hij gaat voor mij op pad en als hij denkt ‘het wordt wat’, dan gaat hij mij bellen.”

Hoe goed het plan aanvankelijk ook lijkt, ook Bob krijgt het niet voor elkaar een geschikte woning voor het koppel te vinden. Als dan ook nog de concessieklok is afgelopen, wordt duidelijk dat Ferdi en Karlijn wat wensen moeten loslaten. Van Keulen geeft het stel twee keuzes. Gaan ze voor locatie en een kleiner huis óf gaan ze verder weg voor een groter huis? ,,Moeilijk hoor, Alex”, verzucht Karlijn.

Volledig scherm Ferdi en Karlijn in Kopen zonder kijken. © RTL

Tranen

Het koppel kiest uiteindelijk eieren voor hun geld en besluit het zoekgebied te vergroten. En dan, na weken zoeken, vindt Van Keulen een hoekhuis in Olst. Volgens de makelaar voldoet de woning aan alle wensen en eisen van Ferdi en Karlijn. Bob denkt daar net zo over als hij het huis bezichtigt. Ze hebben het goed ingeschat, want de twee zijn razendenthousiast als ze voor de eerste keer hun stulpje mogen bezichtigen. ,,Ja, verrassend volume in de woning. Toen we hier langsreden dachten we: klein huis. Maar het heeft gewoon vier slaapkamers, dat vinden we heel prettig, en een rustige buurt.”

Met nog 53.000 euro op zak start Bob met de verbouwing. Hij kiest voor een schuifpui, een gloednieuwe keuken, en pikt wat ruimte uit een van de kamers om de badkamer groter te maken. Alles verloopt voorspoedig, maar ondertussen worstelt Karlijn met haar vertrek uit haar geliefde Zwolle. ,,Ik ga het gewoon missen. En het is goed hoor, helemaal goed”, snikt ze. ,,We zijn eruit gegroeid als het ware en het is goed dat je verder wil, denk ik. Nieuwe herinneringen maken, en daar gaat Olst helemaal goed voor zijn.”

Als Ferdi en Karlijn op de grote dag een eerste stap zetten in hun nieuwe huis, staan ze perplex. ,,Wauw. Wat onwerkelijk. Wat te gek. Dit is gewoon ons huis”, kan Karlijn nog net uitbrengen. Ook Ferdi kan zijn ogen niet geloven. ,,Ik sta te trillen en te shaken en te doen.” Het stel kan het team van Kopen zonder kijken niets anders dan bedanken. ,,We zijn echt heel, heel erg blij met wat jullie hebben gedaan hier.” En het verdriet om het vertrek uit Zwolle? Dat komt ook wel goed, belooft Karlijn. ,,Dit is makkelijk wennen hoor, kan ik je vertellen.”

Volledig scherm Het nieuwe huis van Ferdi en Karlijn in Kopen zonder kijken. © RTL

