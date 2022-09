Niet alleen maar liefde meer in Robinson, maar eerste onenigheid is een feit

HONGER

Een paar jaar geleden was ik in Zhujiajiao, een voorstadje van Shanghai, vanwege de bruggen en watertjes ook wel het Venetië van het Oosten genoemd. We troffen daar gefrituurde zwarte schorpioenen op een stokje. Gingen we dat eten? Ach, waarom niet. Ik moest aan dat enorme gekraak en geknars in onze mond denken toen ik Thijs Boermans dat krabbetje weg hoorde kauwen. Honger maakt rauwe bonen zoet en, nieuw spreekwoord, levert rare geluiden op. ,,Dit is next level, Thijs”, zei Niek Roozen, ,,je gaat wel gek, hoor.” En Thijs zelf: ,,Ik eet alles, kieper het er maar in.” Laat die eetproef maar komen.

Volledig scherm De gefrituurde schorpioenen in Zhujiajiao © Privéfoto

HELD

De held en antiheld liepen in één strijdperk. Voor waarschijnlijk de kortste proef ooit in Expeditie Robinson. Als een hinde dartelde Niek Roozen over het water en versloeg hij bij tikkertje (als eerste) Dennis Wilt. De weerman mag er inmiddels uitzien als een zeeman, hij gaat het niet redden in Robinson. Te veel weerstand. Uit Team Paars (Devrim!) en in zijn eigen team: het bondje tussen Harry, Vincent en Chatilla. De laatste twee heeft hij nota bene zelf gekozen. Arme Dennis. En hij was hij nog wel zo lief voor Laura Vlasbom. De zangeres lag als een ziek vogeltje op een handdoekje. ,,Effe een beetje rust pakken. Misschien is dat wel goed", zo adiviseerde hij Laura. Een toptip. Dacht ik toch dat Laura nét van plan was een paar kilometer te gaan hardlopen, hout te hakken, kokosnoten te plukken, te vissen, die te fileren en te gaan koken...

HARTZEER

Volledig scherm Dennis Wilt © RTL 4

So so lobi. London Loy bracht de uitspraak als yell (voor elke proef) naar voren in team Groen. ,,Het komt uit Suriname, waar mijn roots liggen. Mijn lijfspreuk. Het betekent: alleen maar liefde. Ik haal er kracht en energie uit”, verklaart London, die voor zijn vertrek naar Maleisië een steuntje extra kreeg: een T-shirt met een beschilderde opdruk (soso lobi) van zijn geliefde, kunstenares Nadia van Luijk. De televisiekok draagt het shirt met trots. Door de nieuwe husseling is het team uiteen gevallen. Het spel is op de wagen. Met de eerste heibel: tussen quizzer Devrim en weerman Dennis. Gaan we so so lobi nog wel horen? London Loy grijzend: ,,Het is Robinson en daar is het helaas niet alleen maar liefde.”

Volledig scherm Het t-shirt van London Loy met het opschrift © Privéfoto

Reageren: expeditiejansen@ad.nl

Meer Expeditie Robinson? Duik hier in het dossier Expeditie Jansen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: