Niet de NOS, niet Jinek, maar Vandaag inside sloeg de spijker op zijn kop

AD Media podcast ‘The Voi­ce-zaak is het ultieme bewijs dat aangifte doen zin heeft’

Het mediapanel bespreekt uiteraard het laatste nieuws rond The Voice of Holland. Jeroen Rietbergen en Ali B worden allebei vervolgd door het Openbaar Ministerie. Tv-columnist Angela de Jong vindt dat een goed teken. ,,Deze zaak is het ultieme bewijs dat aangifte doen zin heeft.” En ze vraagt zich af: ,,Blijft Linda de Mol nou bij Jeroen of niet?”