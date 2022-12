Niet Goldband of Di-rect, maar Rondé staat het langst in de Top 40: mijlpaal dichtbij

De Utrechtse band Rondé kan terugkijken op een droomjaar. Dankzij drie hits op rij stond de groep rond zangeres Rikki Borgelt langer in de Top 40 dan alle andere Nederlandse bands. De clip bij Hard to say goodbye gaat richting de 2 miljoen views en een bijzondere hitlijstmijlpaal is dichtbij.

Het is 2017. Vanwege Record Store Day geeft Rondé kleine optredens in platenzaken, bijvoorbeeld in Den Haag. Met Naturally en Run heeft de groep bescheiden radiohits achter de hand, maar zingen met toeschouwers vlak voor de neus blijkt spannend. De band oogt bescheiden en bijna verlegen.

Vijf jaar later heeft Rondé elk festivalpodium gezien en is de bühne een tweede thuis. Één ding is niet veranderd. ,,Dankjewel voor het komen’’, zegt drummer Sharon Zarr tegen mensen die na een concert in Leiden onlangs met de groep op de foto gaan. Hij klinkt oprecht dankbaar en bescheiden, net als de berichten van de band op sociale media.

Het succes is niet meer bescheiden. Dat begon met Hard to say goodbye, eigenlijk al eind vorig jaar. Het was wekenlang het meest gedraaide nummer op de radio, haalde de hoogste regionen in de Top 40, de 538 Top 50, de 3FM Mega Top 30 én de 100% NL Top 20 en komt dit jaar op 881 binnen in de Top 2000. De clip heeft inmiddels bijna 1,9 miljoen views, aantallen waar Rondé eerder niet in de buurt kwam.

De band deed het met Love myself en Bright eyes nog eens over. Beide tracks kwamen hoog in de lijst van meest gedraaide nummers op de radio, de Top 40 en de hitlijst van 100% NL. Al met al stond Rondé dit jaar 45 weken in de Top 40, langer dan alle andere Nederlandse bands. In de 538 Top 50 is het de succesvolste Nederlandse groep, met een top 15-plek in de eindejaarslijst geven ze Di-rect en Son Mieux het nakijken.

Het gaat Rondé voor de wind qua airplay en streamingcijfers (41 miljoen in 2022), maar de groep is toch vooral een liveact. Dat bleek weer toen ze afgelopen maart in Den Haag een van de eerste concerten gaven zonder coronabeperkingen.

Hard to say goodbye was het geluid bij een ritueel afscheid van twee jaar ellende. Voor het publiek, maar ook voor de bandleden zelf: hun vriendschap was voelbaar en ze genoten alsof ze het zonder een eerste levensbehoefte hadden moeten stellen. Natuurlijk wel bescheiden: zangeres Rikki bedankte iedereen twee keer voor het komen.



Waar gaat dit heen? De band zou Ziggo Dome ‘te gek’ vinden, maar daarvoor lijkt het vroeg. Tijdens de liedjes zijn de bandleden podiumdieren, maar bij de praatjes tussendoor mist nog dat ongrijpbare charisma van popsterren, die charme waarmee zij elke avond hetzelfde verhaal kunnen vertellen dat elke keer spontaan lijkt. Maar een Afas Live moet kunnen.

Bij Even tot hier gaf Rondé vorige week ook een Nederlandstalig visitekaartje af. Het opent mogelijk deuren: gaat Rikki volgend jaar naar Beste zangers of mag voor het eerst een hele band meedoen? Één mijlpaal kan alvast niet missen. Als Bright eyes nog even in de Top 40 blijft, hoort Rondé vanaf begin volgend jaar bij de honderd succesvolste acts aller tijden in de lijst. Een ander hoogtepuntje staat vast in de agenda: komende zomer treedt de band voor het eerst op bij Pinkpop.

Wie zijn Rondé? Rondé bestaat uit zangeres Rikki Borgelt, gitarist Armel Paap, bassist Cas Oomen en drummer Sharon Zarr. Toetsenist Teun Dillisse is er sinds het vertrek van Adriaan Persons (nog bekend van X Factor) in coronatijd ook altijd bij, maar niet officieel lid. De band werd in 2014 gevormd na een schoolopdracht aan de Herman Brood Academie, een jaar later kregen ze de 3FM Serious Talent Award. De verdere opkomst liep enige vertraging op toen Rikki vanwege aanhoudende problemen aan haar stembanden moest worden geopereerd. De groep bracht twee albums uit, Rondé in 2017 (kwam op 18 in de albumlijst) en Flourish in 2019 (8 in de albumlijst). Over het privéleven van de bandleden is weinig bekend, al vertelt Rikki tijdens concerten wel liefdevol over haar vader, die aan kanker overleed.

