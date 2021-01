Niet Gordon, maar minister Schouten uitgeroepen tot Dom Bontje 2020

De stichting Bont voor Dieren wil met de verkiezing laten zien welke bekende Nederlanders ‘nog altijd niet begrijpen dat bont echt niet kan’. Het beleid dat minister Schouten voerde tijdens de coronapandemie rond de nertsen, is de reden dat zij de prijs krijgt. Afgelopen zomer besloot het kabinet dat er in maart 2021 een einde zou komen aan de nertsenhouderij. Uiteindelijk werden eind december de meeste nertsen gedood.



,,Direct na de eerste coronabesmettingen in april vorig jaar riepen we op tot directe sluiting van alle 126 nertsenfokkerijen. Echter bleef het akkoord tot sluiten veel te lang uit”, stelt de Bont voor Dieren. ,,Waardoor miljoenen nertsen onnodig extra hebben geleden en het gevaar voor de volksgezondheid toenam.” De nominatie van Schouten was symbolisch, omdat zij in tegenstelling tot de andere genomineerden niet werkelijk is gezien met bont.



Schouten reageert verbaasd op haar ‘winst’. ,,Ik dacht altijd dat het was voor iemand die juist bont draagt. Ik heb gehoord dat de Bont voor Dieren vond dat het sluiten van de fokkerijen sneller moest, maar het is in Nederland zo dat als je een bedrijf beëindigt, dit wel volgens de regels moet. Iedereen mag stemmen wat hij of zij wil. Als jullie vinden dat ik het Domme Bontje ben, dan is dat zo.’