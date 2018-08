Nieuw boek '365 dagen zonder seks' Saskia Noort blijkt toch parodie

Schrijfster Saskia Noort (51), bekend van haar thriller vol pikante passages, is vandaag platgebeld nadat ze in een satirisch bedoelde column had geventileerd aan een persoonlijk boek te werken met als thema '365 dagen zonder seks'. ,,Het wordt taboedoorbrekend'', kondigde ze met veel omhaal van woorden aan.

Veel lezers van de column begrepen de grappig bedoelde ondertoon daarvan niet, waarna de schrijfster volgens eigen zeggen 'zo ongeveer alle Nederlandse media' aan de telefoon kreeg. In het epistel, gepubliceerd in de jongste editie van glossy Linda, kondigt Noort aan met een boek te komen 'dat er niet is, maar nu eindelijk toch gaat komen'.

Volgens de schrijfster zou ze een jaar lang afdalen naar de diepste krochten van haar ziel om vervolgens van onder de lakens verslag te doen van haar 'seksloze, saaie en eenzame' bestaan. ,,Iemand moet het doen dus ik offer me op. We denken dat heel Nederland dag en nacht bezig is met seks, maar in werkelijkheid is er ook veel seksloosheid. En niemand die dat eerlijk zegt.''

In de column stelt Noort dat ze op het idee kwam toen een date liet weten geen behoefte te hebben aan een vervolgafspraak. De man kwam ook nog met een reden: de schrijfster zou in zijn ogen frigide zijn. Daarna volgden afspraken met andere dates, maar die resulteerden volgen Noort in teleurstelling en wanhoop. ,,Hier moet een boek over komen, bedacht ik, en ik belde mijn uitgever." In het stuk stond echter niet dat het allemaal onzin is. Dus kreeg ze veel reacties op met name Twitter. ,,Waar kan ik het bestellen'', wil iemand weten. Of : ,,Dat wordt vast een bestseller.'' Ettelijke websites (deze niet, red.) kwamen met het nieuws over het boek, maar al snel volgden rectificaties.

Reactie

Nadat de nodige ophef was ontstaan, kwam Stromboli-schrijfster Saskia Noort al snel met reactie op sociale media. En de bekentenis dat haar 'toekomstige boek '365 dagen zonder seks' niks anders is dan een grappige parodie op het onlangs verschenen seksdagboek van haar collega Heleen van Royen. ,,Rustig aan mensen! Het is een parodie en ironie.''

Van Royen (53) presenteerde begin juni dit jaar haar spraakmakende nieuwe werk Sexsdagboek. Zij hield een jaar lang bij wat zij en haar vriend Bart Meeldijk (32) in bed uitspookten en beschrijft dat expliciet. Volgens Van Royen is er inmiddels belangstelling om haar erotische memoires te verfilmen. Het zal geen letterlijke verfilming worden van het boek. ,,We geven een andere invulling aan de film. Het zal gaan over een schrijfster die een sexdagboek moet schrijven'', aldus de schrijfster.

Alle media aan de telefoon gehad. Bewijs dat ironie niet meer bestaat. Evenmin als goede research. Zoals eerst column lezen. Een foto die is geplaatst door null (@saskianoort) op 1 Aug 2018 om 7:48 PDT