Nieuw hoofdstuk voor Disney prinsessen Willemijn Verkaik en Vajèn van den Bosch: ‘Dit zit in onze vezels’

Baldwin mogelijk toch aange­klaagd na nieuw forensisch rapport

Alec Baldwin wordt mogelijk opnieuw aangeklaagd voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust. Er is een nieuw forensisch rapport verschenen over het wapen waarmee het ongeluk gebeurde. Verschillende Amerikaanse media schrijven over het rapport, waarin staat dat het wapen alleen had kunnen afgaan als de trekker was overgehaald.