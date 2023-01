Nieuw lied Miley Cyrus is één grote uithaal naar ex Liam Hemsworth: dit zijn de aanwijzingen

Nee, Cyrus heeft nog niet hardop gezegd dat haar nieuwe lied gaat over de Australische acteur (33) van de Hunger Games-films. Maar het is vast geen toeval dat het break-uplied, momenteel op 26 landen op 1 in de downloadlijst van iTunes, uitkwam op 13 januari. Het maakte vrijdag de dertiende wellicht extra ongelukkig voor Liam, die gisteren jarig was.

Het gerucht gaat dat hij in de periode rond hun scheiding het lied When I was your man (2013) van Bruno Mars aan Miley opdroeg. Mars schreef het lied voor zijn vriendin Jessica Caban, omdat hij bang was haar kwijt te raken. Het nummer bevat een bekende passage waarin Mars zingt wat hij achteraf gezien had willen doen om de relatie goed te houden:

I should have bought you flowers

(Ik had bloemen voor je moeten kopen) And held your hand

(Je hand moeten vasthouden) Should have gave you all my hours

(Al mijn uren met jou moeten doorbrengen) When I had the chance

(Toen ik de kans had) Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance

(Je meenemen naar elk feest, omdat je zo graag wilde dansen)

Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om te horen dat Miley in haar nieuwe single, nota bene op dezelfde melodie, een reactie geeft:

I can buy myself flowers (...)

(Ik kan bloemen voor mezelf kopen) Talk to myself for hours (...)

(Urenlang met mezelf praten) I can take myself dancing

(Ik kan zelf gaan dansen) And I can hold my own hand

(En mijn eigen hand vasthouden)

Cyrus besluit de passage hard, met de woorden: ,,Ik kan beter van mezelf houden dan jij.’’ Ze zijn onmiskenbaar gericht aan Liam, aangezien ze eerder in het lied rept over het huis dat ze met een geliefde bezat en dat ze ‘zag branden’. De villa van Miley en Liam ging in 2018 in vlammen op.

Schamen voor twerken

Het blijft niet bij woorden. In de sexy videoclip bij het lied (nu al goed voor 17 miljoen views) lijkt Miley de beweging te herhalen waarmee ze in 2019 het nieuws haalde. Op de rode loper kregen Miley en Liam destijds de vraag hoe een typisch dansje van hen eruitzag, waarop Miley haar billen twerkend tegen het kruis van Liam bewoog. ,,Doe maar niet, lieverd’’, reageerde Liam, die zich leek te schamen. ,,We staan op de rode loper.’’ In de nieuwe clip is er niemand die de herboren Miley nog tegenhoudt.

Soms zijn de aanwijzingen een tikje gezocht. Volgens US Magazine heeft de fitnessscène in Cyrus’ nieuwe clip mogelijk een link met Liam, aangezien het koppel aan het begin van hun relatie werd gespot bij een pilatesstudio.

Aan het begin van de video draagt Miley daarnaast een gouden jurk van Yves Saint Laurent uit 1991. Precies het jaar tussen de geboortejaren van Miley en Liam in, constateert Daily Mail. Aan het einde van de clip zou ze een pak van hetzelfde merk dragen, maar dan van vorig jaar. Duidelijk een signaal dat ze klaar is om door te gaan met haar leven, aldus de krant.

Bij elkaar, uit elkaar, verloofd

Niet alles is waar. De afgelopen dag ging een tweet viraal met bijna 37.000 likes, waarin wordt beweerd dat de clip bij Flowers is opgenomen in het huis waar Liam met veertien vrouwen vreemdging tijdens zijn huwelijk met Miley. Saillant, maar daarvoor is geen enkel bewijs.

Miley en Liam ontmoetten elkaar in 2009. Ze waren toen al kortstondig samen, maar gingen uit elkaar. Ze vonden elkaar weer, verloofden zich in 2012, gingen uit elkaar, verloofden zich opnieuw in 2016, trouwden in 2018, gingen uit elkaar in 2019 en rondden de scheiding af in 2020. Liam is tegenwoordig samen met Gabriella Brooks, Miley met Maxx Morando.

