Nieuw op Disney+ in juni: Raya and the Last Dragon, Loki en Luca

Disney+ heeft deze maand veel moois in petto. Naast de bekende klassiekers zijn ook de allernieuwste films te zien. Raya and the Last Dragon is eindelijk gratis voor alle abonnees en Pixars Luca brengt je alvast in een zomerse stemming.

Series

Genius: Aretha - 4 juni

seizoen 3

In de National Geographic dramaserie Genius staat ieder seizoen het verhaal van een briljante geest centraal. Na Albert Einstein en Pablo Picasso is het nu de beurt aan Aretha Franklin. Multi-talent Cynthia Erivo speelt de Queen of Soul.

Loki - 9 juni

seizoen 1



Na WandaVision en The Falcon and The Winter Soldier is Loki de volgende Marvel-serie op Disney+. Het verhaal over de halfbroer van Thor lijkt een knotsgekke misdaadthriller te worden, waarin ‘the God of Mischief’ moet boeten voor zijn misdaden. Loki (Tom Hiddleston) reist door tijd en ruimte om zijn fouten goed te maken, maar is hij dit keer wel te vertrouwen?

Volledig scherm Loki is vanaf 9 juni te zien op Disney+. © Marvel

The Mysterious Benedict Society - 25 juni

seizoen 1



In deze jeugdserie gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks, worden vier getalenteerde wezen gerekruteerd door de mysterieuze Mr. Benedict. Hij geeft hen de opdracht om een globale crisis te voorkomen. Om te slagen in de missie moeten Reynie, Sticky, Kate en Constance eerst leren om samen te werken.

Films

Raya and the Last Dragon (2021) - 4 juni

Abonnees van Disney+ hoeven vanaf deze maand niet meer extra te betalen om Raya and the Last Dragon te zien. De nieuwste Disney-animatiefilm is eindelijk toegankelijk buiten de VIP-omgeving. In de fantasyfilm gaat de jonge prinses Raya op zoek naar de allerlaatste draak. Ze hoopt dat deze draak de wereld kan redden.

Us Again (2021) - 4 juni

Het is een traditie om bij grote Disney en Pixar films ook een kort filmpje toe te voegen. Voor Raya and the Last Dragon was dit het dansfilmpje Us Again. In deze short wordt een chagrijnige, oude man weer eventjes jong dankzij een bijzondere regenbui. Hij probeert zo lang mogelijk van zijn jeugd te genieten, maar dan trekt de regenwolk langzaam voorbij.

Luca (2021) - 18 juni

Net zoals de Pixar-film Soul belandt ook Luca direct op Disney+. In deze zomerse animatiefilm vieren twee jonge zeemonsters vakantie in een Italiaans dorpje. Ze doen zich voor als normale jongens, maar het wordt steeds lastiger om hun ware aard te verbergen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.